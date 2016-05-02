"روتانا" وأسعد الزهراني يبحثان عن نجاح "شد بلد" في رمضان

تمنح روتانا خليجية الفرصة للعام الثاني على التوالي للفنان أسعد الزهراني لتقديم مسلسل كوميدي من بطولته على شاشتها، بعد أن قدم معها رمضان الفائت مسلسله "سوبر محصل" ولم يحقق النجاح المأمول.

وتوفر روتانا للزهراني هذا العام في "شد بلد" العديد من الميزات لنجاح المسلسل ومنها وجود عدد كبير من النجوم ومنهم مروة محمد ويوسف الجراح وبشير الغنيم وسعاد علي وغيرهم، وأيضاً المخرج القدير عبدالخالق الغانم، كما تعرض العمل في الفترة الذهبية في شهر رمضان.

وضمن توجه الدراما المحلية منذ العام الماضي واستمراره هذا العام في تقديم أعمال ذات بطولة جماعية، يأتي هذا المسلسل الذي تم تصويره في المنطقة الشرقية بالمملكة، وسط كواليس يسودها الود والتفاهم والأجواء الكوميدية، حيث أن أغلب أبطال العمل شاركوا سويا من قبل في العديد من الأعمال، ولا سيما أجواء المرح بين أسعد الزهراني ومروة محمد وبشير الغنيم.

وهو عمل كوميدي، يتكون من ثلاثين حلقة منفصلة، حيث سيكون لكل حلقة قصتها القائمة بذاتها وبشخصياتها وبأحداثها، ويسلط الضوء على المشاكل التي يعانيها المجتمع بمعالجة كوميدية خفيفة ويتناول من خلاها كافة شرائح المجتمع السعودي.

فيما قرر المخرج عبدالخالق الغانم استبدال اسم العمل من "سناب شاف" إلى "شد بلد" بعد بدأ التصوير بفترة طويلة، بعد مداولات مع صناع العمل سواء المنتج قناة روتانا خليجية أو بعض الفنانين.

يشار إلى أن المسلسل "شد بلد" من تأليف عبدالعزيز السماعيل وسمير الناصر وعبدالله بالعيس، وإخراج عبدالخالق الغانم، وبطولة: أسعد الزهراني ومروة محمد ويوسف الجراح وبشير الغنيم وخالد سامي وهيفاء حسين وحبيب الحبيب ومريم الغامدي وأفنان فؤاد وإبراهيم الحساوي وسمير الناصر وأغادير السعيد وسعاد علي وجعفر الغريب وشفيقة يوسف وريماس منصور.

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