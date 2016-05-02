الصحة السعودية: حالة وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة حالة وتسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الوزارة ، فى بيان اليوم الأحد، إنه تم تسجيل اصابة جديدة بالفيروس بالهفوف وتوفيت حالة بنجران ليرتفع عدد الاصابات إلى 1372 اصابة والوفيات الى 588 حالة ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة العربية السعودية فى يونيو 2012.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التى شفيت قد بلغت 783 حالة شفيت بينما تبقى 8 حالات تحت العلاج.

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