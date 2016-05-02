باسم مرسي يوجه رسالة عبر في الجول لمرتضى منصور

وجه باسم مرسي مهاجم الزمالك رسالة إلى مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة بعد رفع الخصومات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الزمالك قد وقع غرامات على باسم مرسي أكثر من مرة لأسباب مختلفة منها خرق قرار الإدارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بجانب أزمته مع مدير الكرة عبد الحليم علي.

وقال باسم مرسي عبر FilGoal.com يوم الأحد: "شكرا لمرتضى منصور على رفع الغرامات عن لاعبي الفريق.. هذا يخلق حافزا كبيرا ويزيد الحماس بين اللاعبين".

وأضاف "رفع الخصومات سيجعلنا كلاعبين نقاتل في الملعب ويزيد من حماسنا لتحقيق الانتصارات".

وتابع "أتمنى له التوفيق في فترته وينجح الزمالك في تحقيق النجاحات ليس فقط في كرة القدم ولكن في كل الألعاب".

وعاد باسم مرسي للمشاركة أساسيا مع الزمالك وسجل هدف فوز الأبيض على حرس الحدود في الجولة 25 بالدوري المصري.

وأحرز باسم مرسي ثلاثة أهداف بالدوري المصري هذا الموسم خلال 19 مباراة وصنع هدفين.

ويغيب باسم مرسي عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري لحصوله على إنذار ثالث أمام الحدود.