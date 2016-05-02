حبس تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالفيوم

قررت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة المواشى من منازل المواطنين ومزارعهم بمركز يوسف الصديق 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بضبط كل من عيد ع م 35 سنة عاطل ومقيم محافظة المنيا وبحوزته 5 جرام من مخدر الحشيش بغرض التعاطى وشملول م ط 44 سنة عاطل مقيم المنيا وبحوزته سلاح أبيض ووكرم م س 34 سنة وبحوزته 5 جرام من الحشيش وذلك أثناء استقلالهم سيارة وبحوزته ماشية مبلغ بسرقته وتحرر ضدهم المحضر رقم 9 لسنة 2016 أحوال مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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