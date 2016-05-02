أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالفيوم

Google+ Print
حبس تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالفيوم حبس تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالفيوم
قررت نيابة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة المواشى من منازل المواطنين ومزارعهم بمركز يوسف الصديق 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بضبط كل من عيد ع م 35 سنة عاطل ومقيم محافظة المنيا وبحوزته 5 جرام من مخدر الحشيش بغرض التعاطى وشملول م ط 44 سنة عاطل مقيم المنيا وبحوزته سلاح أبيض ووكرم م س 34 سنة وبحوزته 5 جرام من الحشيش وذلك أثناء استقلالهم سيارة وبحوزته ماشية مبلغ بسرقته وتحرر ضدهم المحضر رقم 9 لسنة 2016 أحوال مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


>- مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب "ميكروباص" بطريق أسيوط الغربى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365