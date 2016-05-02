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عضو منظمة التحرير الفلسطينية: تناحر الدول العربية جعل إسرائيل في مأمن

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عضو منظمة التحرير الفلسطينية: تناحر الدول العربية جعل إسرائيل في مأمن عضو منظمة التحرير الفلسطينية: تناحر الدول العربية جعل إسرائيل في مأمن

أحمد قريع – أرشيفية

قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المبادرة الفرنسية التى دعت للمفاوضات تهدف لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الأحداث العالمية.

وأضاف “قريع” خلال حواره لبرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أن الموقف الفلسطيني من المفاوضات التى يراد لها أن تنعقد من أجل توصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حل يدعم القضية الفلسطينية.

لفت “قريع” إلى أن إسرائيل تسعى للتفرد بالقضية الفلسطينية في ظل الأحداث التى تجري فى المنطقة، والتي تسببت في لفت الأنظار عن قضايا الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الانتقادت التي وجهتها الفصائل للمبادرة الفرنسية التي دعت للقاء فسطيني إسرائيلي تهدف بالأساس لايصال رسالة واضحة للكيان الصهيوني بأنه لا مفاوضات على الأرض، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني من القضية واضح بعيداً عن القضايا التى يمكن أن تناقش على طاولة المفاوضات.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية، أن اسرائيل تستغل الاشكالات العربية القائمة فى عدد من الدول العربية والتناحر تجد نفسها في مأمن بعد انشغال العالم بالقضية السورية والليبية واليمنية والعراقية على حساب القضية الأساسية وهى قضية الأراضي المحتلة منذ عقود..

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أونا

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