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ياسر رزق:الرئيس سيحاسب المتورطين فى اقتحام"الصحفيين" والداخلية تسىء للنظام

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ياسر رزق:الرئيس سيحاسب المتورطين فى اقتحام"الصحفيين" والداخلية تسىء للنظام ياسر رزق:الرئيس سيحاسب المتورطين فى اقتحام"الصحفيين" والداخلية تسىء للنظام
قال الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه يتوقع أن تأمر رئاسة الجمهورية بإجراء تحقيق عاجل مع المسئول فى إصدار قرار اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، ومعرفة المسئول عن هذا القرار ومحاسبته، سواء كان وزير الداخلية أو أحد معاونيه، مضيفا :"الرئيس السيىسى لا يرضى عن ما جرى وسيتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية صورة والدفاع عن الصحافة ومواجهة ما جرى ومحاسبة من قام بهذا الإجراء ".

وأضاف "رزق" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن هذا المشهد سيتصدر الصحف العالمية ويسىء لصورة مصر أكثر مما هى سيئة فى الخارج ويرسخ فكرة أن هذه دولة أمنية مستبدة وهذا غير حقيقى وهؤلاء الناس يجب محاسبتهم.

وتابع :"الداخلية لا تحقق أمناً ولا استقراراً وتقلب طوائف وفئات الشعب على النظام، ومبررات الوزارة غير مقبولة، وهذا التصرف غير مسبوق".

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