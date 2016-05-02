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نظرًا لارتفاع درجة الحرارة..5 نصائح ضرورية للمرأة الحامل

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نظرًا لارتفاع درجة الحرارة..5 نصائح ضرورية للمرأة الحامل نظرًا لارتفاع درجة الحرارة..5 نصائح ضرورية للمرأة الحامل
نظرًا للارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد، والذى قد يؤثر سلبيًا على صحة الإنسان وبالأخص المرأة خلال فترة الحمل.

لذا يقدم الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد، بعض النصائح للمرأة الحامل، يجب اتباعها عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والتى تشمل الآتى:

1- تجنب حرارة المطبخ أثناء موجة الحر الشديدة، وعدم التواجد به لفترة طويلة، لأنه يؤدى إلى إفراز الجسم الكثير من العرق وحدوث الجفاف.

2- الابتعاد عن أى مجهود فى المنزل أو بالذهاب للعمل، وذلك لعدم التعرض للإجهاد الذى يؤثر على صحة الأم والجنين.

3- ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة خاصة البطيخ والخيار والأناناس، لإمداد الجسم بالماء وترطيبه.

4- الإكثار من شرب المياه المعتدلة وليست الباردة، بداية من 2 إلى 3 لترات من الماء، وتجنب الشعور بالعطش بشكل نهائى.

5- تجنب الخروج فى فترة الظهر، لأن هذا الوقت تكون أشعة الشمس حارقة للغاية، ومن الممكن أن تعرض المرأة لجلطات قلبية فى حالة الإصابة بالجفاف وقلة شرب الماء.

6- عدم التواجد فى درجة التكييف العالية ومن الأفضل أن تكون 24 درجة، لأنه من الممكن أن يؤدى إلى جفاف الجسم وحدوث مضاعفات أخرى على الصحة.


> كيف تواجهون الموجة الحارة؟.. اشربوا ميه وارتدوا ملابس فاتحة.. لو صحفى شيل فى شنطتك خيار.. ولو سواق أو عامل ابعد عن السكريات واعمل كمادات باردة.. ولو حامل اديها بطيخ.. ونصائح للمريض علشان تعدى بسلام

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