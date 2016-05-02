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فيديو.. نقيب الصحفيين تعليقًا على اقتحام النقابة: “أصبحنا في دولة اللا قانون”

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فيديو.. نقيب الصحفيين تعليقًا على اقتحام النقابة: “أصبحنا في دولة اللا قانون” فيديو.. نقيب الصحفيين تعليقًا على اقتحام النقابة: “أصبحنا في دولة اللا قانون”

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، تعليقاً على اقتحام الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، للقبض على عدد من الصحفيين المعتصمين، إننا أصبحنا فى دولة اللاقانون، لأن الشرطة استخدمت طريقة العصابات فى القبض على عدد من الصحفيين المطلوبين أمنيًا على خلفية «جمعة الأرض».

وأضاف “قلاش”، خلال حواره لبرنامج ساعة من ، المذاع على قناة “الغد” ، أن الدولة التى تحاك لها المؤامرات فى الداخل والخارج، لا يمكن أن يتعامل جهازها الأمني بهذا الشكل.

وأكد “قلاش”، على أن الزملاء لجأوا للنقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية مع النيابة العامة، لتسليمهم بطريقة قانونية تليق بهم، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن، دخلوا النقابة بدون إخطار قانوني، وأضاف أن إقرار هذا المبدأ يشير إلى أننا لسنا في دولة.

 

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