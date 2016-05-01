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بالصور.. انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الأخيضر فى سوهاج دون إصابات

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بالصور.. انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الأخيضر فى سوهاج دون إصابات بالصور.. انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الأخيضر فى سوهاج دون إصابات
شهدت قرية الأخيضر دائرة مركز المراغة منذ قليل، انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون حدوث خسائر بشرية، وتجرى أعمال الفحص والمعاينة بمعرفة محمود قريطم رئيس مركز ومدينة المراغة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين بدائرة مركز المراغة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائى، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بانهيار منزل ملك محمد أحمد حماد بناحية قرية الأخيضر دائرة مركز المراغة، والمنزل قديم مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر.

وبسؤال مالك المنزل، علل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم قطع التيار الكهربائى عن المنزل، وإخطار عصمت زيدان مدير إدارة التضامن بمركز المراغة، للتوجه لاتخاذ اللازم نحو أصحاب المنزل المنهار، وتقديم الدعم اللازم لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

المنزل المنهار فى سوهاج (1)

المنزل المنهار فى سوهاج (2)

المنزل المنهار فى سوهاج (3)

المنزل المنهار فى سوهاج (4)

المنزل المنهار فى سوهاج (5)

المنزل المنهار فى سوهاج (6)

المنزل المنهار فى سوهاج (7)

المنزل المنهار فى سوهاج (8)

المنزل المنهار فى سوهاج (9)

المنزل المنهار فى سوهاج (10)


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