وزير القوى العاملة للشباب:التعليم غير مناسب لسوق العمل ولدينا 51 مركز تدريب

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قضية البطالة تحتاج لدفع عجلة الإنتاج وتوعية الشباب حول فرص العمل بالقطاع الخاص، وإصرار بعض الشباب على العمل فى الحكومة تسبب فى زيادة معدل البطالة.

وأضاف سرحان، خلال لقائه مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم مساء اليوم الأحد، أن هناك المئات من فرص العمل بالقطاع الخاص وبراتب يزيد عن 1500 جنيه، ولا يتقدم لها أحد، مؤكدًا أن مشاكل وقضايا العمال تحتاج لتكاتف الجميع.

وأكد وزير القوى العمالة، أن المؤهلات العلمية التى يحصل عليها الشباب لم تعد مناسبة لسوق العمل، وأن الوزارة لديها 51 مركزًا لتدريب أى شاب يريد ذلك، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتدريب الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل، والدول الخليجية يشتكون من عدم دراية العمالة المصرية بطبيعة الوظائف المتقدمين إليها.

وعلق الوزير على قضية البطالة قائلاً: "أنا نفسى أديكم لكن الأب بيطلع على قد جيبه، عاوزين نعلى من سوق العمل والإنتاج والوزارة فى ضهر العامل مش ضده".

وتابع وزير القوى العاملة، أن زيادة الإنتاج السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين الدخل، وأن 1500 مفتش بمكاتب العمل على مستوى الجمهورية لا يكفون لحل مشاكل العمال.

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