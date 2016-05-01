"قلاش":الأمن اقتحم نقابة الصحفيين للمرة الأولى بالتاريخ وأناشد الرئيس التدخل

أكد يحى قلاش، نقيب الصحفيين، أن مجموعة من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين وألقوا القبض على أحد الصحفيين، مؤكدًا أن هذا الاقتحام هو السابقة الأولى فى تاريخ النقابة، وكان على الداخلية إخطارنا إذا كان لديها أمر ضبط وإحضار.

وقال نقيب الصحفيين فى مداخلة مع الإعلامية " لميس الحديدي "، إن دخول رجال الأمن إلى النقابات لا يتم إلا بأمر من النائب العام، وإذا كان النائب العام قد أصدر قرارا بذلك فكان لابد من إخطارنا، مؤكدًا أن الخيار الأمني ثبت فشله قبل ذلك، متسائلا: كيف يحدث هذا الأمر بعد ثورتين.

وناشد نقيب الصحفيين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل، لمنع ما أسماه عودة الدولة الأمنية، مؤكدًا ان اقتحام النقابة أمر يسئ الى الرئيس والنظام ولا يمكن أن نقبل هذا الأمر على أى نحو.

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