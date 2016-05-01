عمرو أديب عن اقتحام الأمن نقابة الصحفيين: فضيحة عالمية

استنكر الإعلامى عمرو أديب، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، مضيفاً: "اقتحام الأمن للنقابة والقبض على الصحفيين سابقة تاريخية، ما الفائدة من هذا؟..هذا المشهد لا يمكن تقبله، وهتبقى فضيحة فى العالم كله، والنقابة حصن الحرية".

وقال "أديب" ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"،:" من الذى اتخذ هذا القرار؟.. وما هو التقييم السياسى لوزير الداخلية بخلاف تقييمه الأمنى المتدنى جداً؟، هذه أشياء لا يمكن السكوت عليها، وتمثل إساءة للرئيس والدولة، ولا بد أن تسمحوا للناس كى تتنفس".

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- قوات الأمن تلقى القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين

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