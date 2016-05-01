مجلس "الصحفيين" يدعو لاجتماع طارئ بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة

قال خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث تداعيات اقتحام قوات الامن لمبنى النقابة، مؤكدا أن المجلس يتواصل الآن مع الجهات السيادية بعد اقتحام مبنى النقابة .

و أضاف "ميرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يرفض اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على عمرو بدر و محمود السقا عضوى النقابة، مؤكدا أن الواقعة لم تحدث فى تاريخ النقابة من قبل.

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