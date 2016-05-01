"كيرى" يأمل فى إحراز تقدم بمباحثات جنيف بشأن وقف القتال فى سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد، إنه يأمل فى إحراز تقدم فى جنيف خلال اليومين المقبلين بشأن تجديد اتفاق وقف الأعمال القتالية فى عموم سوريا واستئناف مباحثات السلام الرامية لإنهاء القتال.

وقال كيرى لدى بدء اجتماع مع نظيره الأردنى ناصر جودة بعد قليل من وصوله لجنيف: "الأمل هو أن نتمكن من إحراز بعض التقدم."

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: "هذه ساعات حاسمة ونتطلع لتعاون روسيا ونتطلع بالتأكيد لأن يستمع النظام إلى روسيا ويستجيب."

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