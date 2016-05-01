متستهونش بيها.. 18 علامة تؤكد تعرض طفلك للتحرش أو الاعتداء الجنسى

التحرش والاعتداء الجنسى على الأطفال ظاهرة انتشرت بوضوح فى الآونة الأخيرة، يقف أمامها الأبوان عاجزين عن التعامل مع الطفل ومع التغيرات التى طالت نفسيته، غير أن بعض الآباء والأمهات يجهلون من البداية تعرض أطفالهم للتحرش، نتيجة قلة الثقافة الجنسية لهما، أو لضعف علاقتهما بالطفل، أو لمشاغل الحياة وضعف ملاحظتهما للتغيرات التى تطرأ على شخصية ونفسية الطفل.

فى هذا السياق أشار الدكتور وليد نادى -استشارى التربية الخاصة والباحث بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة- إلى وجود الكثير من العوامل والمؤشرات والعلامات النفسية والسلوكية والجسمية المفيدة، التى تساعد كل أب وأم، وكل قائم على تربية الطفل، على اكتشاف تعرضه للتحرش أو الاعتداء الجنسى.

هذه العلامات البسيطة قد تفتح لك آفاقًا وتعد إنذارًا صريحًا لكى تصطحب طفلك سريعًا لأقرب طبيب نفسى أطفال متخصص فى حالات الاعتداء، كى تتدارك النتائج السلبية المتوقعة لتعرض الطفل للتحرش، سواء على نفسيته أو على تكوين شخصيته بشكل عام، ومن أهمها:

1. يلاحظ الأبوان شعور الطفل برهبة شديدة ويعلن عن رفضه التام وهو خائف ومرتعد من الجلوس أو المكوث مع شخص بعينه، أو فى مكان بعينه، كالعم أو الخال أو الأخ الأكبر، أو المدرسة أو الحضانة، دون إبداء أسباب واضحة

2. الطفل الذى تعرض للتحرش، سوف تلاحظ تغيرًا على سلوكياته بوضوح، فيبالغ بشكل غريب فى إظهار عواطفه للغير أو الأم والأب

3. لاحظ طفلك، فقد تستجد عليه بعض التصرفات الجنسية غير اللائقة ودون تبرير، ويفعلها دون قصد منه

4. فجأة تجد طفلك يلقى بكلمات وإيحاءات جنسية فظة

5. وبشكل مفاجئ أيضًا تجد طفلك الصغير يطلق تسميات جديدة على أعضائه التناسلية، غير التى علمتها إياه

6. يعانى هذا المسكين من اضطرابات مفاجئة ومتكررة بالنوم مثل الشعور الدائم بالقلق، الأحلام المزعجة والكوابيس، أو يرفض أن ينام وحده

7. أى تغير أو سلوكيات جديدة من خارج بيئة الطفل تطرأ عليه لابد وأن تلاحظها

8. الهبوط الشديد فى مستوى الطفل الدراسى علامة ومؤشر بارز لمروره بمشكلة

9. كثرة السرحان والتفكير دون تحدث

10. الهروب من المنزل

11. أن يثور الطفل ويغضب فجأة ويتكرر هذا السلوك الغاضب الجديد عليه مرارًا وتكرارًا

12. قد يؤذى الطفل ذاته، بأداة أو بغيره لذا تابع التغيرات التى تطرأ على جسم طفلك

13. السلوك السلبى أو ما يعرف بالانسحاب

14. الشعور الدائم بالحزن والاكتئاب والإحباط وهو أمر جديد عليه

15. يعانى الطفل من صعوبة بالمشى أو الجلوس أو القدرة على حركة الجسم كالسابق

16. الشعور بوجع أو ألم فى الأعضاء التناسلية، والتغير فى شكل الأعضاء كالتورم وغيره وزيادة رغبة الطفل فى هرش أعضاؤه

17. ملاحظة تمزق ملابسه

18. ملاحظة تغيرات على ملابس الطفل الداخلية كبقع من الدم

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