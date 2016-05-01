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محافظ أسيوط يهنئ “السيسي” ومجلس الوزراء بمناسبة عيد العمال

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محافظ أسيوط يهنئ “السيسي” ومجلس الوزراء بمناسبة عيد العمال محافظ أسيوط يهنئ “السيسي” ومجلس الوزراء بمناسبة عيد العمال

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

قدم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، التهنئة لعمال بكافة مهنهم الحرفية واليدوية، والعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والشركات، وقطاع الأعمال من أبناء المحافظة وشعب مصر عامة، بمناسبة عيد العمال، معتبرًا تلك المناسبة الوطنية تعبر عن تعظيم قيمة العمل من أجل النهوض بمصر.

وكان “الدسوقي”، قد قام بإرسال برقية تهنئة إلى السيد عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، تقدم فيها بأصدق التهاني وأرق الأمنيات، داعيًا الله أن يعيده على الشعب المصري العظيم، بمزيد من التقدم والإزدهار.
> كما أرسل المحافظ، برقيات تهنئة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزاء، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسيد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، فضلًا عن السيد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيد عبد الناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط.

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