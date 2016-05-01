البلشي: اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين أمر جلل ولا يمكن تجاوزه دون وقفة

قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن اقتحام الأمن لمقر نقابة الصحفيين أمر جلل وخطير ولا يجوز أن يتم تجاوزه دون وقفة حقيقية للدفاع عن المهنة وعن النقابة.

وأكد البلشي عبر صفحته على “فيس بوك” على أهمية وجود رد قوي وسريع من جانب كل الجماعة الصحفية.

وأشار البلشي إلى أهمية تدارس رد الصحف المصرية سواء بتسويد صفحاتها أو بالاحتجاب أو بالخروج بمانشيتات موحدة ضد العدوان على نقابة الصحفيين.

واقتحمت قوات الأمن منذ قليل مقر نقابة الصحفيين حيث ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المعتصمين بمقر النقابة.