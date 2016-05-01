"جنبلاط" يشارك مع أعضاء حزبه فى اعتصام رمزى تضامنا مع حلب

شارك رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى وليد جنبلاط فى اعتصام رمزى استنكار لما تتعرض له مدينة حلب السورية .. وذلك أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فى وسط بيروت.

نظم الاعتصام "منظمة الشباب التقدمي" التابعة للحزب التقدمى الاشتراكى وناشطون من المجتمع المدني، وشارك فيه النائب غازى العريضى وأمين السر العام للحزب التقدمى الاشتراكى ظافر ناصر، وشباب من المنظمة والمجتمع المدني.

وألقى الأمين العام لمنظمة الشباب التقدمى سلام عبد الصمد ، كلمة قال فيها " ان المجازر التى ترتكب بحق الأطفال والنساء فى حلب تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، معربا عن استغراب المنظمة للصمت المخزى من المجتمع الدولى ، وقال " المؤسف أكثر هو صمت الرأى العام العالمى الذى لم يتحرك أبدا للضغط على الحكومات للتحرك سريعا لوقف الكارثة الانسانية فى سوريا".

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