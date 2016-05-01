لعبة في الجول – أبو العلا يختار أفضل 5 في تاريخ مصر.. ' صناع التاريخ الطويل '

من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر من وجهة نظر محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق؟ يُجيب لـFilGoal.com.

و لعبة FilGoal.com تقدم سلسلة أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر نجوم اللعبة.

وسيقوم FilGoal.com باستفتاء نجوم كرة القدم لاختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر.

وفي النهاية يعرض FilGoal.com بالنقاط حصيلة اختيار أفضل 5 لاعبين.

وجاءت اختيارات محمد أبو العلا على النحو التالي:

1- حسام حسن.

2- إبراهيم حسن.

3- عصام الحضري.

4- هاني رمزي.

5- أحمد حسن.

وأكد أبو العلا خلال حديثه مع FilGoal.com أن اختياراته تأتي بناء على ما شاهده مع الأخذ في الاعتبار لأصحاب المشوار الطويل مع الكرة المصرية.

ووصف أبو العلا حسام حسن وإبراهيم حسن بأنهما صناع التاريخ فـ"الثنائي صنع تاريخا كبيرا جدا في الكرة المصرية".