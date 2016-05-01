الانتصار الأول لعبد العال.. سوبر ' ماريو ' يقود إنبي لإسقاط المقاولون

قاد ماريو مارتينيز لاعب وسط إنبي فريقه للفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وحقق علاء عبد العال المدير الفني الجديد لإنبي الانتصار الأول له مع الفريق بعد تولي المسؤولية خلفا لخالد متولي.

أهداف فوز إنبي جاءت في أخر عشر دقائق من المباراة فسجل ماريو مارتينيز ثنائية في 80 و85. وصلاح سليمان في الدقيقة 84.

ويعد انتصار إنبي هو الأول للفريق منذ 5 مباريات. بينما سقط المقاولون العرب في فخ الهزيمة الـ11 هذا الموسم.

وتجمد المقاولون العرب عند النقطة 27 في المركز الـ15 بفارق 10 نقاط عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الـ16.

بينما وصل إنبي إلى النقطة 32 في المركز الـ11.