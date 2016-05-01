أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

المهن الموسيقية: لم يصلنا إخطار بإلغاء حفل محمد منير المقرر غدا

Google+ Print
المهن الموسيقية: لم يصلنا إخطار بإلغاء حفل محمد منير المقرر غدا المهن الموسيقية: لم يصلنا إخطار بإلغاء حفل محمد منير المقرر غدا

محمد منير

أكد طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة لم يصلها حتى الآن أي خطاب خاص بإلغاء حفل الفنان محمد منير المقرر إحياءه غدا الإثنين في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال طارق مرتضى ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ” لم يصلنا حتى الآن إخطار بإلغاء حفل الفنان الكبير محمد منير”.

وأضاف أن منظم الحفل يجب عليه أن يرسل للنقابة خطابا من الجهات الأمنية في حال إلغاءه رسميا ، لكي يسترد الرسوم النسبية التي تم تحصيلها من خلال مقابل تنظيم الحفل.

كانت بعض وسائل الاعلام قد ذكرت أن هذا الحفل تم الغاءه بناء على تعليمات من جهات أمنية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا