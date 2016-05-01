المهن الموسيقية: لم يصلنا إخطار بإلغاء حفل محمد منير المقرر غدا

أكد طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة لم يصلها حتى الآن أي خطاب خاص بإلغاء حفل الفنان محمد منير المقرر إحياءه غدا الإثنين في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال طارق مرتضى ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ” لم يصلنا حتى الآن إخطار بإلغاء حفل الفنان الكبير محمد منير”.

وأضاف أن منظم الحفل يجب عليه أن يرسل للنقابة خطابا من الجهات الأمنية في حال إلغاءه رسميا ، لكي يسترد الرسوم النسبية التي تم تحصيلها من خلال مقابل تنظيم الحفل.

كانت بعض وسائل الاعلام قد ذكرت أن هذا الحفل تم الغاءه بناء على تعليمات من جهات أمنية.

أ ش أ