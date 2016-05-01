بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح الغابة الشجرية و يشهد كرنفال عربات الزهور

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بافتتاح الغابة الشجرية بحى ثان على الطريق الدائرى، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل التى تمت بالغابة، والتى تعد إضافة جديدة لمنظومة التطوير والتجميل واستعادة الوجه الحضارى المشرق للإسماعيلية.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح كل من اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، وسط حضور كبير من مواطنى المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم .

كما شهد المحافظ مراسم انطلاق المهرجان السنوى لكرنفال عربات الزهور والذى شاركت به 40 سيارة مزينة ممثلة للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وعدد من القطاعات، والتى تنافست فيما بينها على الفوز بالمركز الأول لأجمل عربات زهور مزينة وقد فاز بالمركز الأول فى كرنفال هذا العام سيارة مركز ومدينة القنطرة غرب، كما فازت عربة حى ثالث بالمركز الثانى، وجاءت عربة حى ثان فى المركز الثالث.

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