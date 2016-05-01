بالصور.. انقطاع الكهرباء عن مهرجان التزلج على الرمال بالخارجة

انقطع التيار الكهربائى لمدة 30 دقيقة عن موقع تنظيم مهرجان التزلج على الرمال بمدينة الخارجة، والذى أقيم منذ قليل بمنطقة مطار الخارجة أثناء وجود اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، ما تسبب فى انتشار الظلام الدامس باستثناء منصة المحافظ حيث تم استكمال الفقرات الفنية لحين عودة التيار الكهربائى.

انقطع التيار بسبب عطل حدث فى أحد كابلات الكهرباء الموصلة لموقع التزلج على الرمال، ما تسبب فى انقطاع التيار لمدة نصف ساعة تم فيها إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى، وتم استكمال فقرات المهرجان الذى يقام برعاية الهيئة المصرية لتنشيط السياحة وتنفيذ قطاع الشباب والرياضة وطلائع الكشافة بالمحافظة.

وشهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد المهرجان بمشاركة طلائع الشباب والرياضة وفرق الكشافة ورعاية الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وسط حضور كبير من المواطنين حيث أطلق المحافظ إشارة البدء للسباق، وذلك فى إطار تشجيع السياحة البيئية للمحافظة.

وتضمن المهرجان عددا من الفقرات الرياضية والفنية وعروضا لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ على ضرورة تنظيم تلك المهرجانات فى مختلف مراكز المحافظة لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية وبيئية هائلة تستقطب السياح من الداخل والخارج، مؤكدا على أن المحافظة تتميز بالأجواء الهادئة والآمنة على مدار العام.

وكرم اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم المشاركين فى سباق التزلج على الرمال، ومنحهم شهادات تقدير وميداليات الفوز، كما كرم القائمين على تنظيم السباق.

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