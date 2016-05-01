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كيرى يدعو القوات السورية الحكومية الى وقف قصف “حلب” خلال استعادة السيطرة عليها

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كيرى يدعو القوات السورية الحكومية الى وقف قصف “حلب” خلال استعادة السيطرة عليها كيرى يدعو القوات السورية الحكومية الى وقف قصف “حلب” خلال استعادة السيطرة عليها

جون كيري

دعا جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى اليوم القوات السورية الحكومية الى وقف قصف مدينة حلب فى اطار عملية استعادة السيطرة على المدينة.

وذكرت فوكس نيوزالإخبارية الأمريكية أن جون كيرى طالب بضرورة اعطاء أولوية لوقف دائم للأعمال القتالية فى مختلف أنحاء سوريا.

وأشار كيرى الى أنه أعرب عن شعوره بالقلق ازاء تردى الأوضاع فى حلب لكل من ستيفان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن الأزمة فى سوريا ورياض حجاب كبير المفاوضين فى اللجنة العليا للمفاوضات بشأن الأزمة السورية.

وكان 17 شخصا ، من بينهم 14 مريضا و3 من الأطباء ، قد لقوا مصرعهم مؤخرا خلال قصف وحشى على مستشفى القدس فى حلب الذى تدعمه (منظمة أطباء بلا حدود).

أ ش أ

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