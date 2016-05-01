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رونالدو: كنت معجبا بزيدان كلاعب.. والآن كمدرب أتمنى استمراره الموسم المقبل

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رونالدو: كنت معجبا بزيدان كلاعب.. والآن كمدرب أتمنى استمراره الموسم المقبل رونالدو: كنت معجبا بزيدان كلاعب.. والآن كمدرب أتمنى استمراره الموسم المقبل

مدريد، (إفي): أغدق لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمديح على المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، حيث قال "كنت معجبا به كلاعب والآن أنا أيضا معجب به كمدرب".

وصرح كريستيانو في مؤتمر صحفي اليوم مطالبا باستمرار زيدان في منصبه أيا كان ما سيحدث بنهاية الموسم "أعتقد أننا نشعر بكوننا أكثر قيمة مع زيدان. نشعر بالود. نعرف أنه في عملية تأقلم ولكن الأشياء سارت بشكل انسيابي معه بسرعة كبيرة وأنا سعيد من أجله. كنت معجبا به كلاعب والآن كمدرب بسبب شخصيته وطريقة قيادته للاعبين. إنه مدرب أرغب في استمراره مع ريال مدريد".

وأشاد اللاعب الذي غاب بسبب الاصابة عن مواجهتي رايو وريال سوسييداد الأخيرتين في الليجا وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بالفريق الإنجليزي الذي سيواجهه الأربعاء بالاياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كريستيانو "نعرف أن هذا التحدي سيكون صعبا ولكن كل شيء ممكن. وجود مانشستر سيتي في نصف النهائي يعني أنه فريق ممتاز. إقصاء باريس سان جيرمان ليس مهمة سهلة ولكنهم تمكنوا من تحقيق هذا الأمر".

وأشار اللاعب إلى أن مشاعر الفرح بتتويج الفريق بدوري الأبطال للمرة العاشرة لا تزال حاضرة في ذهنه، حيث قال "التتويج بها مع ريال مدريد كان أمرا جميلا ورائعا لأن التشامبيونز بطولة لها أهمية خاصة".

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