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بالفيديو - ميلان يحول تأخره بثلاثية إلى تعادل مثير مع فروسينوني

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بالفيديو - ميلان يحول تأخره بثلاثية إلى تعادل مثير مع فروسينوني بالفيديو - ميلان يحول تأخره بثلاثية إلى تعادل مثير مع فروسينوني

(إفي): حول ميلان تأخره أمام ضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف لهدف إلى تعادل 3-3 في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وأضاع فروسينوني فرصة ذهبية للخروج من منطقة الخطر في هذه الجولة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه.

وكان فروسينوني تقدم في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما لوكا باجانيني (ق2) وأوليفر كراجل (ق44).

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ماريو بالوتيللي ركلة جزاء لميلان ولكن الفرج جاء من الكولومبي كارلوس باكا الذي سجل الهدف الأول لميلان (ق50) ولكن فروسينوني أضاف الهدف الثالث (ق54) عبر فيديريكو ديونيسي.

ظلت الأمور على هذه الشاكلة حتى (ق74) حينما سجل لوكا أنتونيلي الهدف الثاني، ثم أحرز هدف التعادل جيريمي مينيز (ق90+2) من ركلة جزاء.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الميلان إلى 54 نقطة في المركز السابع ليقترب أكثر من خسارة فرص اللعب أوروبيا، فيما أصبح لفروسينوني 31 نقطة في المركز قبل الأخير ويقترب أكثر من الهبوط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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