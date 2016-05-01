بالفيديو – فان جال يجذب مراسلا من شعره بسبب سؤال فيلايني

لقطة مثيرة للجدل جديدة قام بها الهولندي لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وهذه المرة بعد التعادل أمام ليستر سيتي والسبب مروان فيلايني.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق ليؤجل حسم الأخير للقب الدوري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بين فيلايني وروبرت هوث لاعب ليستر سيتي. الأخير يجذب شعر فيلايني ولاعب يونايتد يوجه ضربه بالكوع في وجه هوث.

ولا يوجد أي قرار من حكم المباراة.

وعقب المباراة وجه أحد المراسلين سؤالا إلى فان جال قائلا: "ما رأيك في تصرف فيلايني؟ وهل استحق الطرد؟".

وأجاب فان جال بطريقة مثيرة قائلا: "ما قام به فيلايني كان عبارة عن ردة فعل فقط".

ثم قام بجذب المراسل من شعره قائلا له: "ماذا ستفعل عندما أقوم بذلك؟".

وأكمل فان جال حديثه في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "ينبغي أن يتم إيقاف هوث على ما فعله".

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