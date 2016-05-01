أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – فان جال يجذب مراسلا من شعره بسبب سؤال فيلايني

Google+ Print
بالفيديو – فان جال يجذب مراسلا من شعره بسبب سؤال فيلايني بالفيديو – فان جال يجذب مراسلا من شعره بسبب سؤال فيلايني

لقطة مثيرة للجدل جديدة قام بها الهولندي لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وهذه المرة بعد التعادل أمام ليستر سيتي والسبب مروان فيلايني.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق ليؤجل حسم الأخير للقب الدوري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بين فيلايني وروبرت هوث لاعب ليستر سيتي. الأخير يجذب شعر فيلايني ولاعب يونايتد يوجه ضربه بالكوع في وجه هوث.

ولا يوجد أي قرار من حكم المباراة.

وعقب المباراة وجه أحد المراسلين سؤالا إلى فان جال قائلا: "ما رأيك في تصرف فيلايني؟ وهل استحق الطرد؟".

وأجاب فان جال بطريقة مثيرة قائلا: "ما قام به فيلايني كان عبارة عن ردة فعل فقط".

ثم قام بجذب المراسل من شعره قائلا له: "ماذا ستفعل عندما أقوم بذلك؟".

وأكمل فان جال حديثه في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "ينبغي أن يتم إيقاف هوث على ما فعله".

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو