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مؤتمر سباليتي: هذا موقفي من تجديد توتي.. ستروتمان عاد وناينجولان يمكن أن يقتل نفسه من أجل الفريق

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مؤتمر سباليتي: هذا موقفي من تجديد توتي.. ستروتمان عاد وناينجولان يمكن أن يقتل نفسه من أجل الفريق مؤتمر سباليتي: هذا موقفي من تجديد توتي.. ستروتمان عاد وناينجولان يمكن أن يقتل نفسه من أجل الفريق

كشف لوتشيانو سباليتي مدرب روما عن موقفه من تجديد عقد قائد الفريق فرانشيسكو توتي بنهاية الموسم الجاري.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جنوى: "لا دخل لي بهذه الأمور فأنا المدرب وأختص فقط بالأمور الفنية".

وأضاف "الإدارة هي المختصة بالتجديد لتوتي من عدمه، أما أنا فدوري هو الاستفادة من خدمات اللاعب في أي وقت أشركه فيه حتى أخر يوم له في عقده".

سبالتيي تحدث أيضا عن ثنائي الفريق رادجا ناينجولان وكيفين ستروتمان.

ووصف سباليتي ستروتمان بالمقاتل، قائلا: "ستروتمان لاعب رائع ومقاتله قد يرمي بنفسه أمام الخصم حتى وإن كلفه ذلك الموت من أجل الفريق".

وأضاف "فلورينزي جاهز بنسبة كبيرة، دجيكو يحتاج للثقة والأمر الأفضل أن كيفين ستروتمان عاد أخيرا وسيكون متواجدا أمام جنوى ربما".

ويلتقي روما مع مضيفه جنوى يوم غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإيطالي.

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