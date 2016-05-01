بالفيديو - سيتي يسقط برباعية أمام ساوثامبتون قبل مواجهة ريال مدريد

تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة أمام ساوثامبتون على ملعب الأخير سانت ماري بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وتألق السنغالي ساديو ماني لاعب ساوثامبتون وسجل 3 أهداف "هاتريك" لفريقه وأضاف شاين لونج هدفا بينما سجل النيجيري الشاب كيليتشي إيهيناتشو هدفي مانشستر سيتي.

وفضل المدرب مانويل بيلليجريني 7 من لاعبيه الأساسيين استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد.

وبدأ فريق المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة بقوة وسجل هدفين عن طريق لونج وماني في الدقيقتين 25 و28 من الشوط الأول قبل أن يقلص إيهيناتشو النتيجة في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تألق ماني وسجل هدفين في الدقيقتين 57 و68 قبل أن يسجل إيهيناتشو هدفه وهدف سيتي الثاني في الدقيقة 78 لكن الفريق فشل في تقليص الفارق أكثر لتنتهي المباراة برباعية لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة يرفع رصيد ساوثامبتون لـ57 نقطة في المركز السابع بينما يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 64 نقطة في المركز الرابع متأخرا عن أرسنال بـ3 نقاط ومتفوقا على مانشستر يونايتد بـ4 نقاط.

ويواجه مانشستر سيتي ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير.

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