روني: تحقيق المركز الرابع أصبح صعبا بعد التعادل مع ليستر

"نحن محبطون، لقد كنا الفريق الأفضل ولعبنا بشكل جيد طوال المباراة" هكذا بدأ واين روني قائد مانشستر يونايتد حديثه لقناة "سكاي سبورتس".

يونايتد تعادل مع ليستر سيتي بنتيجة 1-1 وأخر تتويج الثعالب بلقب الدوري لكنه فقد نقطتين مهمتين في سباق الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكمل اللاعب الإنجليزي حديثه وقال: "بعد أن حقق ليستر التعادل فقدنا تركيزنا قليلا لكننا استعدنا السيطرة طوال الشوط الثاني".

وأضاف: "أشعر أنني ألعب بشكل جيد في منتصف الملعب وأستمتع بذلك"

وأتم: "سيكون من الصعب إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى الآن، شعرنا قبل بداية اللقاء أنه يجب علينا تحقيق كل النقاط من مبارياتنا المتبقية لكننا لم ننجح في الفوز".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع و7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث مع مباراة إضافية ليونايتد أمام وست هام.