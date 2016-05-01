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كلاوديو برافو مهدد بالغياب لنهاية الموسم بسبب الإصابة

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كلاوديو برافو مهدد بالغياب لنهاية الموسم بسبب الإصابة كلاوديو برافو مهدد بالغياب لنهاية الموسم بسبب الإصابة

أصدر نادي برشلونة الإسباني على موقعه الرسمي بيانا بشأن إصابة حارسه التشيلي كلاوديو برافو.

وجاء البيان كالتالي: "كلاوديو برافو حارس الفريق الأول تعرض لإصابة في عضلات ساقه اليمنى في مباراة ريال بيتيس.

الفحوصات التي أجريت يوم الأحد أكدت إصابته في العضلة الخلفية وتقييم الإصابة سيحدد مدة غيابه وجاهزيته للمباريات القادمة من عدمها".

كان برافو قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه التي فاز بها أمام ريال بيتيس، وقام المدرب لويس إنريكي بتغييره والدفع بمارك أندري تير شتيجن بدلا منه.

ويواجه صاحب الـ33 عاما خطر الغياب عن مباراتي برشلونة الأخيرتين في الدوري في ظل المنافسة المحتدمة مع الثنائي المدريدي أتليتكو وريال مدريد.

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