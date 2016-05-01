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بنعطية: سأرحل من بايرن لو توجب عليْ ذلك

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بنعطية: سأرحل من بايرن لو توجب عليْ ذلك بنعطية: سأرحل من بايرن لو توجب عليْ ذلك

تحدث المدافع المغربي مهدي بنعطية والذي يلعب في صفوف بايرن ميونيخ عن مستقبله مع الفريق وقدوم ماتس هوميلز المحتمل من الغريم بروسيا دورتموند وتأثير ذلك على فرصه في اللعب.

وكان كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ قد أكد اهتمام الفريق بماتس هاميلس كما أصدر بروسيا دورتموند بيانا أكد فيه أن مدافعه طلب الرحيل للنادي البافاري بنهاية الموسم.

وقال صاحب الـ 29 عاما في حديثه لقناة سكاي سبورتس إيطاليا: "هوميلز لاعب عظيم وسيكون مرحبا به في صفوف الفريق".

وأكمل: "بالنسبة لي لو توجب عليْ أن أرحل من بايرن فسأرحل بنهاية الموسم، لن أقوم بالتحدث عن الانتقالات المحتملة قبل مباراة مهمة كمواجهة أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مثلما فعل إداريو الفريق".

ختم بنعطية حديثه قائلا: "لا أفكر سوى في إنهاء الموسم بشكل جيد وأن أحظى بلحظات رائعة، مازلنا ننافس على دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ونقترب من حسم الدوري، وفي حياة أي لاعب من المهم أن تستمتع بتلك اللحظات".

بنعطية شارك هذا الموسم في 12 مباراة فقط في الدوري الألماني بسبب الإصابات واعتماد المدرب بيب جوارديولا على جيروم بواتينج وخافي مارتينيز في مركز قلب الدفاع.

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