أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«ذا إيدج» يقدم أول حفل موسيقى روك في تاريخ الفاتيكان

Google+ Print
«ذا إيدج» يقدم أول حفل موسيقى روك في تاريخ الفاتيكان «ذا إيدج» يقدم أول حفل موسيقى روك في تاريخ الفاتيكان

ذا إيدج في الفاتيكان – أرشيفية

 

قدم “ذا إيدج”عازف الجيتار الرئيسي في فريق “يو تو”، عرضًا بكنيسة سيستينا في الفاتيكان، ليصبح بذلك أول عازف روك في التاريخ يقدم عرضًا بالكنيسة الأكبر في المقر البابوي.

وقدم العازف واسمه الحقيقي ديفيد إيفانز أربع أغنيات ليل السبت أمام نحو مئتين من الأطباء والباحثين والمتبرعين للجمعيات الخيرية الذين حضروا مؤتمرًا طبيًا في الفاتيكان. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى أنغام جيتاره قدم إيفانز من أعمال فريق “يو تو” أغنيات ياواي وأورديناري لاف و وك أون، بالإضافة إلى إف إت بي يور ويل للمغني الكندي ليونارد كوهين.

وعبّر “ذا إيدج” عن شكره  للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومسؤولين آخرين، وأضاف ‘‘أشكرهم لأنهم سمحوا لنا باستخدم أجمل قاعة أبرشية في العالم’’.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا