«ذا إيدج» يقدم أول حفل موسيقى روك في تاريخ الفاتيكان

قدم “ذا إيدج”عازف الجيتار الرئيسي في فريق “يو تو”، عرضًا بكنيسة سيستينا في الفاتيكان، ليصبح بذلك أول عازف روك في التاريخ يقدم عرضًا بالكنيسة الأكبر في المقر البابوي.

وقدم العازف واسمه الحقيقي ديفيد إيفانز أربع أغنيات ليل السبت أمام نحو مئتين من الأطباء والباحثين والمتبرعين للجمعيات الخيرية الذين حضروا مؤتمرًا طبيًا في الفاتيكان. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى أنغام جيتاره قدم إيفانز من أعمال فريق “يو تو” أغنيات ياواي وأورديناري لاف و وك أون، بالإضافة إلى إف إت بي يور ويل للمغني الكندي ليونارد كوهين.

وعبّر “ذا إيدج” عن شكره للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومسؤولين آخرين، وأضاف ‘‘أشكرهم لأنهم سمحوا لنا باستخدم أجمل قاعة أبرشية في العالم’’.