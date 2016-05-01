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منع الإجازات ورفع حالة الطوارئ منذ أسبوع بصحة الفيوم استعدادا لشم النسيم

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منع الإجازات ورفع حالة الطوارئ منذ أسبوع بصحة الفيوم استعدادا لشم النسيم منع الإجازات ورفع حالة الطوارئ منذ أسبوع بصحة الفيوم استعدادا لشم النسيم
صرح اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تم إعلان الطوارئ منذ أسبوع بكافة الإدارات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وأعياد الأخوة الأقباط وعيد شم النسيم.

ولفت الجاويش إلى أنه قرر منع إجازات الأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية حتى انتهاء فترة الطوارئ.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه شدد على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأغذية من أجل ضبط السلع والأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات حرصا على صحة المواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ الفيوم أصدر تكليفات بتوفير سيارات إسعاف مجهزة فى جميع المناطق السياحية والحيوية، كما كلف مسئولى الصحة خلال اجتماعه بالتنفيذيين أول أمس برفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وتوفير أكياس الدم والأدوات الطبية والأمصال اللازمة، ومضاعفة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجد أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات على مدار الـ24 ساعة طوال فترة الأعياد.


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