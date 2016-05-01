أخبار ليبيا اليوم: المتحدث العسكرى للجيش الليبى ينفى زيارة حفتر لمصر

ركزت أخبار ليبيا اليوم على نفى المتحدث العسكرى للجيش الليبى زيارة حفتر لمصر، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تهنئة رئيس البرلمان الليبى لعمال ليبيا بمناسبة عيد العمال.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم نفى المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن قضاء قائد الجيش الفريق خليفة حفتر إجازة شم النسيم بمدينة الغردقة.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم تأكيد المتحدث العسكرى الليبى، أن مواقع التواصل الاجتماعى لا رقيب عليها ولا حسيب، مشيرا إلى أن الفريق خليفة حفتر متواجد بمقر القيادة وفى اجتماعات ولقاءات متواصلة مع قادة غرف العمليات القتالية، ويوجه فى القوات بشكل دقيق وفعال فى كل مناطق الاشتباكات.

وكشف العقيد أحمد المسمارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، عن اجتماع ثنائى جمعه بالفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش أمس السبت، بخصوص إدارة التوجيه المعنوى والإعلام لقوات الجيش الليبى. وأكد المسمارى، أن ما يتردد عبارة عن حملات تشويه، تأتى فى إطار الحرب الإلكترونية التى يشنها الجيش الإلكترونى المعادى التابع للتنظيمات الارهابية التي تحاربها القوات المسلحة الليبية.

>فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تهنئة رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح عمال ليبيا بمناسبة اليوم العالمى للعمال، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء ورفع مستوى الكفاءة من مواقع عملهم فى كل المجالات.

وقال رئيس البرلمان الليبى فى بيان له اليوم، " بسواعد العمال نسهم فى تقدم وتطور واستقرار بلادنا التى تنادى وتدعو الجميع فى هذا الوقت الراهن لبنائها وتطويرها واستقرارها بسواعدهم السمراء".

المتحدث العسكرى للجيش الليبى: حفتر لم يغادر ليبيا ويجتمع مع قادة العمليات