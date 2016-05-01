وزير الخارجية السعودى يتهم النظام السورى بارتكاب "جرائم حرب" فى حلب

اتهم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الأحد النظام السورى بارتكاب "جرائم حرب" فى مدينة حلب شمال سوريا التى تتعرض لقصف عنيف منذ تسعة أيام رغم اتفاق وقف الأعمال الحربية.

وقال الجبير فى تصريح صحافى "ما يحدث من انتهاكات فى حلب من قبل طيران النظام وحلفائه هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأفاد المقربون من الجبير، أنه سيغادر مساء الأحد إلى جنيف لإجراء محادثات تتعلق بالملف السورى مع نظيره الأمريكى جون كيري.

وساد هدوء نسبى مدينة حلب اليوم الأحد التى اوقع القصف عليها منذ الثانى والعشرين من أبريل 253 قتيلا من المدنيين بينهم 49 طفلا حسب المرصد السورى لحقوق الإنسان. والقسم الأكبر من القتلى سقط نتيجة القاء قوات النظام براميل متفجرة.