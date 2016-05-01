فيصل العيسى لـ"سيدتي نت" : "شباب البومب 5" أصبح عربياً وليس محلياً

انتهى في الرياض وضواحيها تصوير الجزء الخامس من مسلسل "شباب البومب" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية، بعد أن عرضت أجزائه الأربعة السابقة على التلفزيون السعودي وحقق نجاحات تدلل عليها تخطي مشاهداته على موقع يوتيوب ٢٠٠ مليون مشاهدة رمضان الفائت.

وقال الفنان فيصل العيس بطل ومنتج العمل في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "المسلسل مبشر بالخير، خاصة وأن الجديد في الموسم الخامس أن العمل أصبح عربياً من خلال العرض على شاشة روتانا خليجية بعد أن كان محلياً في التلفزيون السعودي، مع التجديد في الموضوعات والطرح، حتى يستمتع المشاهد العربي بالمسلسل، وإن لم نخرج عن ذات الإطار من طرح الأفكار والقضايا الشبابية في المجتمع السعودي بما يناسب المجتمع العربي، ولا زال المستهدف الرئيسي بالنسبة لنا الشباب السعودي من جمهورنا الكبير الذي اعتاد متابعة العمل في مواسمه السابقة، فيما نمسك العصا من المنتصف، حيث نستهدف المتابعة من الجمهور والشباب العربي أيضاً".

وأوضح أن العمل يطرح العديد من القضايا الشبابية ككل موسم أبرزها التعصب الرياضي والأبطال في الحد الجنوبي وبرامج مواقع التواصل والفراغ، بجانب العديد من الأفكار المشاكل الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والترفيهية والأكشن والرياضية، في قوالب فنية تجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا، لافتاً إلى أن من أهم الحلقات التي ستعرض في الموسم الخامس من العمل "بدون حريم" و"كشتة" و"الجماهير" و"سناب شات" و"المخدرات" و"زواج هاني" و"عامر ينخاكم" و"كينك الدرفت".

وعبر فيصل العيسى عن ثقته بنجاح هذا الموسم من "شباب البومب" والذي تم التحضير له مبكراً عبر ورشة النص، مبيناً أنه تم تصوير المسلسل من قبل طاقم سينمائي مصري محترف بقيادة مدير التصوير والإضاءه الدكتور أحمد حسين، وذكر أن أجواء التصوير سادها الحب والود والقفشات الكوميدية بين أبطاله الشباب والذين يعملون سويا منذ خمس سنوات رغم صعوبة التصوير حيث أن أغلب المشاهد خارجي في الأماكن التي يتواجد فيها الشباب.

وذكر أنه وصناع العمل يحرصون على تطوير العمل باستمرار سواء من ناحية الأفكار الشبابية التي يقدمها المسلسل والتناول الدرامي أو من ناحية تقديم صورة سينمائية بجودة عالية من خلال طاقم تقني مصري محترف قدم الموسم الماضي تحت إدارة المخرج سمير عارف الذي يتعاون مع طاقم العمل للمرة الأولى.

والمسلسل من تأليف ورشة نص ضمت عدداً من الكتاب الشباب وهم: عبدالعزيز الفريحي ومحمد الفهادي وعبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، وإخراج سمير عارف، وبطولة وإنتاج فيصل العيسى، بجانب عبدالعزيز الفريحي ومهند الجميلي، ونجوم السوشيل ميديا محمد الدوسري (قريطم) وعبدالعزيز برناوي وسليمان المقيطيب، إضافة إلى ضيوف الحلقات من نجوم الدراما السعودية ومنهم خالد سامي ومحسن الشمري وليلى السلمان وعلي المدفع وخطر، ومجموعة من المواهب التي تم اكتشافها بعد اختبارات الأداء لاختيار ممثلين للجزء الجديد من العمل والتي أقيمت في مقر جمعية الثقافة والفنون بالرياض بداية العام الجاري.

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