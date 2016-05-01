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جمهور شاروخان يشن حملة ضد قراره

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الجمعة 29-04-2016 19:39

قرر صناع فيلم النجم شاروخان (RAEES) تأجيل عرض الفيلم إلى 26 يناير من عام 2017 وذلك بعد دراسة لمجموعة الأفلام التي ستعرض في عام 2016، وعن هذا قال شاروخان: "أنا ممثل ولا أتدخل بأمر التسويق والعرض"، وعند سؤاله هل يفضل عدم التدخل؛ كي لا يقع عليه اللوم في حال لم يلاقِ الفيلم التسويق المطلوب كان رد شاروخان: "من الممكن أن يكون هذا"، ولكن جمهور شاروخان قاموا بحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحملة هاشتاغ عنوانها ‪#‎raees_on_eid_2016‬ ولاقت الحملة انتشاراً واسعاً يطالبون بها نجمهم المفضل بإطلاق فيلمه في العيد... فهل سيستجيب النجم لدعوة محبيه؟

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سيدتي