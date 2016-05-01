جمهور شاروخان يشن حملة ضد قراره

قرر صناع فيلم النجم شاروخان (RAEES) تأجيل عرض الفيلم إلى 26 يناير من عام 2017 وذلك بعد دراسة لمجموعة الأفلام التي ستعرض في عام 2016، وعن هذا قال شاروخان: "أنا ممثل ولا أتدخل بأمر التسويق والعرض"، وعند سؤاله هل يفضل عدم التدخل؛ كي لا يقع عليه اللوم في حال لم يلاقِ الفيلم التسويق المطلوب كان رد شاروخان: "من الممكن أن يكون هذا"، ولكن جمهور شاروخان قاموا بحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحملة هاشتاغ عنوانها ‪#‎raees_on_eid_2016‬ ولاقت الحملة انتشاراً واسعاً يطالبون بها نجمهم المفضل بإطلاق فيلمه في العيد... فهل سيستجيب النجم لدعوة محبيه؟