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هل تنازلت أحلام عن لقب الملكة؟

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الجمعة 29-04-2016 19:38

مازالت الفنانة أحلام تتخبط بين الألقاب، فبعد أن احتفظت بلقب الملكة لسنوات ظهرت من جديد لتحذف هذا اللقب من الهاشتاغ الخاص بها، ولتبدأ بلقب جديد وهو "شيخة الأغنية الخليجية"، ومن بعد أن استخدمت لقب الشيخة بأكثر من هاشتاغ عادت لتحذفه دون العودة لهاشتاغ الملكة، ويبقى السؤال: كم تعني أحلام الألقابُ؟ ومن ناحية أخرى صرحت أحلام أثناء مقابلتها بأحد البرامج التلفزيونية بأنها لم تكن تعلم ما يجري في الحلقة الأولى، وهذا أتى مغايراً للتغريدات التي أتت قبل عرض برنامج "ذا كوين"؛ حيث غردت أحلام بأنها رأت الحلقة الأولى أكثر من ثماني مرات، ولن تشبع منها.

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سيدتي