عين الحسود تطارد هؤلاء النجوم

خرزة زرقاء .. عين فضية واسعة موشاه بالأزرق .. كف خمسة وخميسة معلق بالرقبة .. كلها علامات لمقاومة الحسد يرفعها عدد كبير من النجوم، بعدما أنهكتهم عين الحسود، وكادت أن تضيع حياتهم حسبما يظنون، فعلها المطرب الشاب أحمد جمال بعدما تعرض لحادث تدمير سيارتين في يومين متتاليين ، وكررها أخيرا الفنان كريم أبو زيد الذى طلب من جمهوره أن يباركوا له لأنه تعرض لحادث دمر سيارته للمرة الثانية.. وقبلهما الكثير من النجمات منهن يسرا وليلي علوي وهيفاء وهبي ومني زكى وآخرهن ساحرة الجنوب حورية فرغلي!!

الممثل الشاب كريم أبو زيد أعلنها صريحة عندما قال: حسبي الله في كل واحد مركز معايا أكتر من أم نفسه، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، تعقيبا على انفجار أطار سيارته أثناء سفره للإسكندرية.

وقبلها بشهر فعلها النجم المطرب أحمد جمال، فرغم أنه طبيب ويجب أن يفكر في الأمور بصورة عقلانية، الا أنه لم يجد تفسيرا لتدمير سيارته ثم سيارة أخرى مؤجرة، الا بتأكيد أن عين الحسود تطارده.

ومنذ ثلاثة أيام عبرت الفنانة ميس حمدان عن غضبها من "العين التي تراقبها" ولكنها قالت بخفة دم: عزيزي الذي يراقبني في السر ما تجيب بوسة.

الفنانة فيفي عبده صاحبة أشهر "تخميسة" في الوسط الفني، خوفا من الحسد، فهي لا تعرف من الأرقام الا الرقم خمسة الشهير بمقاومة العين الشريرة، حتى في القبلات تقول "خمسة أمواه"، ولا تتردد في إشعال البخور لإبعاد الحسد، بينما زميلتها المطربة الشعبية أمينة ترتدي ملابس مطبوع عليها عين واسعة زرقاء لصد العيون.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لا تنكر خوفها من الحسد، وكلنا نتذكر صورتها في أحد إعلانات المجوهرات بسلسلة وقلادة عبارة عن كف يدّ، التي علقت عليها بقولها: "اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها، إن لم تجد ما تأكله.

الفنانة أمل رزق أكدت سابقا أن عين الحسود أصابتها بعد نجاح دورها في مسلسل "آدم"، حيث تعرضت لكسر في قدمها اليمنى أثناء تواجدها في منزل الفنان تامر حسنى للمشاركة في الاحتفال بحفل عيد ميلاده وسط أسرة المسلسل.

الفنانة لقاء سويدان، بررت الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها منذ ثلاثة أشهر، بالحسد، مؤكدة أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، وأنها تؤمن بهذه المسألة تمامًا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية من خلال عدة أعمال فنية منها أستاذ ورئيس قسم وأريد رجلا.



الفنانة الكبيرة يسرا تعرضت للعديد من المتاعب أبرزها عدم ثبات الحمل، ولهذا أعلنت أكثر من مرة أن "نجمها خفيف" أي تتأثر سريعا بعين الحسود، ولهذا لا تتحرك من منزلها الا برفقة المصحف، ودلاية ذهبية منقوش عليها آية الكرسي.

الإعلامية الكويتية فجر السعيد قالت أن كسر قدم المطربة الإمارتية أحلام كان بسبب "عين الحسود" ويبدو أن الأخيرة صدقت، فبدأت تردد أكثر من مرة أنا أبخر نفسي قبل الخروج، خوفا من الحسد على جمالها وثروتها!!

الفنانة مني زكي تحولت من نجمة ناجحة تتربع لوحدها على عرش السينما الشبابية، إلي نجمة تعاني من فشل مسلسلاتها ثم من المرض، وشاركها الألم زوجها الفنان الناجح أحمد حلمي، ولهذا قررت التكتم على كل تفاصيل حياتها وإخفاء أولادها عن العيون، مؤكدة أن عين الحسود السبب في كل ما جري لأسرتها من أزمات.

الفنانة الكبيرة ليلي علوي، تخصص يوم الجمعة أسبوعيا لتبخير نفسها والبيت وابنها، بعدما تسببت لها عين الحسود في العديد من الأزمات منها الحريق الغامض، وقطع فستانها في إحدى الحفلات، وإصابتها بالرقبة بعد نجاح برنامجها "مذيع العرب".

الفنانة الشابة حورية فرغلي اعترفت علنا بأنها عانت من السحر، لتعطيل نجاحها المهنى والعائلي، وأنها تعلمت بنفسها كيف تفك السحر، ولكنها لم ترد كل كوارث حياتها للسحر، فاعترفت بأن إصابتها بأورام الرحم بسبب جينات وراثية.

الحسد مذكور في القرآن .. ولكن هل يعقل أن يكون السبب الوحيد لحوادث الطرق والمرض؟

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