HTC تهدي "القوة العاشرة" للنجم محمد حماقي

قدمت HTC جهازها الجديد المنتظر، HTC 10، لنجم الموسيقى العربي محمد حماقي، سفير علامتها التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليصبح بذلك أول شخصية في المنطقة يمتلك هذا الجهاز الذي طال انتظاره. ويجمع جهاز HTC 10 ذو لون توباز الذهبي مجموعة من التقنيات المتقدمة التي توفرها الشركة عبر جهازها الذكي بما في ذلك التصميم الحرفي، والقدرات الصوتية المعتمدة، ليكون بذلك مشغل الموسيقى الأمثل للنجم محمد حماقي.

وبهذه المناسبة، قال الفنان محمد حماقي: "إنه لمن دواعي فخري أن أكون أول شخصية عربية تمتلك جهاز HTC 10 الرائع. يشكل التواصل مع الناس حول العالم جزءاً كبيراً من حياتي، وخاصةً عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ومن خلال ميزات الكاميرا والقدرات الصوتية الفائقة التي يوفرها جهاز HTC 10، فقد أصبح هذا الأمر أكثر متعةً بالنسبة لي. أتطلع قدماً الآن لمشاركة المزيد من اللحظات الرائعة مع معجبيني، وتعزيز تواصلي معهم من خلال القوة العاشرة Power of 10".

وبدأ الفنان محمد حماقي تجربته الخاصة عبر تصميم مجموعة من الموضوعات، واختيار الواجهة الخارجية الخاصة به، وتجربة تطبيقات HTC Sense Home للتغيير من أنظمة العمل إلى التسلية، إضافة إلى تجربة تطبيق BlinkFeed لتخصيص المحتوى حسب المكان، وغيرها من التطبيقات الرائعة التي يوفرها الجهاز.

وتمتاز سماعات HTC من طراز BoomSound Hi-Fi المعادة هندستها بتصميم مكبرات الترددات العالية والمنخفضة السابقة نفسها باعتبارها رائدة في مجال الأنظمة الصوتية، وتجتمع مع مكبر صوت مخصص لكل سماعة، مضيفة إلى التجربة نقاء واضحاً في الصوت، بشكل لم يسبق له مثيل في هاتف ذكي.

ويعد جهاز HTC 10 أول جهاز من نوعه يجمع معالجاً من نوع Qualcomm Snapdragon، مع كميرتي بمميزات تثبيت الصورة البصرية، إضافة إلى تصميم الحواف العاكس للضوء الذي يجمع بين صلابة المعدن وفخامة الزجاج، والعديد من الميزات الأخرى الرائعة.

وقد تم إطلاق هذا الجهاز الرائع الذي طال انتظاره رسمياً في الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً في منافذ البيع الرئيسية خلال شهر مايو 2016. كما سيكون الجهاز متوافراً مع باقات مخصصة بشكل حصري خلال فترة محدودة عبر شركة "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الاتصالات السعودية (STC) في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفنان محمد حماقي تم تسميته مؤخراً سفيراً لعلامة HTC على شبكات التواصل الاجتماعية، حيث سيتعاون مع العلامة التجارة الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية لتسليط الضوء على المميزات الصوتية التي توفرها HTC للمستهلكين، والتجربة الصوتية الفريدة من نوعها التي سيستمتع بها مستخدموا منتجات HTC في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعطائهم المجال لخلق ذكريات رائعة مع هواتفهم.