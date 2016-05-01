على خطى الأميرة ديانا.. ميدلتون نجمة غلاف Vogue في الذكرى المئوية للمجلة

ظهرت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton على غلاف مجلة Vogue، في الذكرى المئوية للنسخة البريطانية من هذه المجلة الشهيرة المختصة بأخبار الموضة والمشاهير، لتسير عى خطى الأميرة ديانا والدة زوجها الأمير ويليام William.

وكشفت مجلة Vogue في وقت متأخر من مساء السبت عن غلافها لطبعة عدد يونيو عبر موقعها على الانترنت، والذي سيطرح للبيع في الأسواق يوم الخميس. ميدلتون تظهر على الغلاف مبتسمة في خلاء ريفي وهي ترتدي قبعة خضراء وسترة بنية وبلوزة بيضاء.

كما تطل كيت في صورة أخرى والجزء العلوي من ردائها مخطط باللونين الأحمر والاسود وتتكئ على سياج خشبي.

وقالت الكساندرا شولمان رئيسة تحرير Vogue: "أشعر بامتنان كبير بأننا بوسعنا مواصلة تقليدنا في الصور الملكية البارزة".

ومن المقرر أن تعرض صورتان لكيت من الصور التي التقطها المصور البريطاني Josh Olins خلال معرض National Portrait Gallery بلندن كجزء من معرض في مايو للاحتفال بالذكرى المئوية لـ Vogue.

وكانت الأميرة ديانا قد ظهرت عدة مرات على غلاف مجلة Vogue، لكن المجلة قالت إن هذه أول صورة تلتقط لكيت لمجلة أزياء. وظهرت الملكة اليزابيث Elizabeth وغيرها من أفراد الأسرة المالكة داخل المجلة ولكن ليس كنماذج للغلاف.

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