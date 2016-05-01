احتجاجات في فيتنام بسبب القتل الجماعي للأسماك

نظم مئات الأشخاص في فيتنام، يوم الأحد، تظاهرات احتجاجية ضد شركة تايوانية يتهمونها بالقيام بالقتل الجماعي للأسماك على طول الساحل الأوسط للبلاد.

وتوصل تحقيق رسمي إلى عدم وجود صلة بين نفوق الأسماك ومصنع ساحلي للصلب تبلغ تكلفته 10.6 مليار دولار تديره إحدى وحدات شركة فورموزا للبلاستيك، لكن برالغم من ذلك لم يهدأ الغضب العام من الشركة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجمع المئات في العاصمة الفيتنامية هانوي، رافعين لافتات كتب عليها “تدمير فورموزا للبيئة جريمة”و”من الذي سمم مياه المنطقة الوسطى؟.”

وقامت الشرطة بإبعاد حركة المرور للسماح للمتظاهرين بالالتفاف حول بحيرة صخمة في قلب هانوي.

وظهرت أعداد كبيرة من السمك النافق في مزارع وعلى الشواطئ منذ السادس من ابريل نيسان مؤثرة على 200 كيلومتر من الساحل في أربعة أقاليم.