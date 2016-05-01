السيطرة على حريق بورشة نجارة فى مدينة القنايات بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق بورشة نجارة بطريق القنايات.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سليم عمر مأمور قسم شرطة القنايات، يفيد بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة نجارة بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده .

وتبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب بالورشة، دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤال مالك الورشة "حمادة محمد محمد سليمان"، 36 سنة، تاجر ومقيم بندر القنايات، لم يتهم أحدًا بالتسبب فى الحريق، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ولا يشتبه فى الحريق جنائياً.

تم تكليف قسم الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق فنياً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 474 إدارى القسم لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.

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