أشهر 3 "وعكات" يتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة

ضربة الشمس

برد الصيف

إغماء الحرارة

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حذر أطباء من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة فى ظل توقعات بوصول الطقس إلى ما يقارب الأربعين درجة مئوية، مؤكدين أن هناك عددًا من "الوعكات" يتسبب فيها ارتفاع درجة حرارة الأنسجة الداخلية بسبب تجاوز تلك الأنسجة درجة الحرارة التى يستطيع الجسم التكيف معها.>هى تلك "الوعكة" الشهيرة التى ينجم عنها المشى فى الشمس طويلاً أو التعرض لقرص الشمس فترة طويلة وفيها تنهار الأنسجة الداخلية بشكل سريع ما يؤدى إلى تراجع الأداء العام للجسم والسقوط فى بحر من الإعياء الداخلى العميق الذى يقود المرء عادة للرقاد الطويل>وفى هذا النوع تبرز تلك الأزمة عندما يكون الشخص ممتلكًا لجهاز تكييف فى المنزل وهو الأمر الذى يدعوه للبقاء فترة طويلة فى الجو البارد قبل الانتقال إلى درجة حرارة أعلى ما يسبب ما يسمى ببرد الصيف وهو عبارة عن تكسير شديد فى العظام يعقبه التهابات فى الحلق تصب فى النهاية فى خانة البقاء لفترات أطول تحت وطأة أعرض مثل التهاب الحلق والحمى.>وهى المرحلة التى يفقد فيها الجسم اتزانه لدى تعرضه لارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة، وفى تلك الحالة ينبغى إسعاف المرض سريعًا لإنقاذه من مضاعفات أكبر.