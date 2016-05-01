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أستاذ جهاز هضمى: شركة أمريكية تنتج عقارا جديدا لإيقاف تليف الكبد

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أستاذ جهاز هضمى: شركة أمريكية تنتج عقارا جديدا لإيقاف تليف الكبد أستاذ جهاز هضمى: شركة أمريكية تنتج عقارا جديدا لإيقاف تليف الكبد
أكد الدكتور محسن سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن شركة أمريكية تقوم حاليًا بإنتاج عقار جديد لإيقاف تليف الكبد وخصوصا فى حالات تدهن الكبد وبعد علاج فيروس سى.

وقال الدكتور محسن سلامة إن العقار لازال فى مرحلة التجارب المعملية الأخيرة، متوقعًا طرحه فى الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة، موضحا أن هذا الدواء يمر بخطوات تسجيل سريعة فى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" لسرعة إنتاجه وطرحه فى الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة، موضحًا أنه يمثل نقلة نوعية بعد القضاء على الفيروسات الكبدية، حيث إن هذا العقار يوقف تليف الكبد تمامًا، ويحسن من حالة الكبد المتليف.

وأوضح أن مرضى "فيروس سى" بعد التخلص من الفيروس تقل لديهم بدرجة كبيرة المضاعفات مثل الفشل الكبدى وأورام الكبد، إلا أنه تظل هناك نسبة قليلة من المرضى معرضة لهذه المضاعفات، وبذلك فإن هذا العلاج قد يغير من هذا الوضع تمامًا ويقضى على هذه المخاطر.


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