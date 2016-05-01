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بالصور.. انتشار الشرطة النسائية بالمترو قبل شم النسيم لمكافحة المتحرشين

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بالصور.. انتشار الشرطة النسائية بالمترو قبل شم النسيم لمكافحة المتحرشين بالصور.. انتشار الشرطة النسائية بالمترو قبل شم النسيم لمكافحة المتحرشين
قاد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة تفقدية مفاجئة بمحطات مترو "أنور السادات – محطة الشهداء – محطة العتبة – محطة محمد نجيب - ومحطة سكك حديد القاهرة "

وشدد مساعد وزير الداخلية على الإجراءات التأمينية والتنبيه على كافة القوات بشدة اليقظة ودقة الفحص والتفتيش على أجهزة فحص الحقائب (X. RAY)وبوابات الكشف عن المعادن وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات، والتأكيد على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن والمرضى منهم، ومنع ركوب الرجال لعربة السيدات، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام .

وأشرف مساعد الوزير على فحص الخدمات الأمنية للحقائب ومتابعة شاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات، مؤكداً على مجموعات العمل الموجودة بالمحطات بالتدخل السريع وحل مشاكل جمهور الركاب وتفعيل دور الشرطة النسائية فى تأمين عربات السيدات .

وتوجه مدير شرطة النقل والمواصلات إلى محطة سكة حديد القاهرة وتابع خلال الجولة مدى سلامة إجراءات التفتيش، وشدد على تفعيل مكاتب خدمة المواطنين (حقوق الإنسان)، مؤكدا على مجموعات العمل الموجودة بالمحطات للتدخل السريع وحل مشاكل جمهور الركاب ومنع كل ما يحاول يخل بالأمن العام .

وشهد مترو الانفاق ظهور عدد كبير من الشرطة النسائية قبل ساعات من الاحتفالات بأعياد شم النسيم لمكافحة جرائم التحرش.

شرطة نسائية ، مترو الانفاق ، مكافحة التحرش (1)

شرطة نسائية ، مترو الانفاق ، مكافحة التحرش (2)

شرطة نسائية ، مترو الانفاق ، مكافحة التحرش (3)

شرطة نسائية ، مترو الانفاق ، مكافحة التحرش (4)

شرطة نسائية ، مترو الانفاق ، مكافحة التحرش (5)


>ـ "قومى المرأة"يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش فى عيدى القيامة وشم النسيم

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