رجل أعمال كويتى يتكفل بسفر "مغسلة مشرحة زينهم" لأداء العمرة فى رمضان

فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" مؤخرا حول مُغسلة مشرحة زينهم، تلقت "أم عاطف" مغسلة المشرحة اتصالات تليفونية من داخل مصر وخارجها، لتقديم المساعدات لها، وأكد رجل أعمال كويتى - رفض ذكر اسمه - لـ"اليوم السابع" استعداده للتكفل بسفر أم عاطف لأداء العمرة فى شهر رمضان المقبل.

وكانت "اليوم السابع" نشرت تحقيقا بعنوان: مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة".

مُغسلة مشرحة زينهم لـ"اليوم السابع": "بقالى 40 سنة فى المهنة وعمرى ما خفت من الميتين".. وتؤكد: "أتعامل مع الموتى كأنهم أقاربى ورفضت أموالاً مقابل إخفاء السحر بالجثث".. و"الناس بيعتبرونى مبروكة"