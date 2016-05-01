إصابة شخصين فى حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر وتوقف حركة المرور

أطاحت سيارة ملاكى بدراجة بخارية أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى نطاق منطقة غمرة، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين ونقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوقفت حركة السيارات أمام المتجه لميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى كوبرى 6 أكتوبر، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإزالة حطام الحادث.

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