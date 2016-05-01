خالد يوسف مكذبا الإخوان: سأنشر مشاهد الملايين الذين خرجوا فى 30 يونيو رفضا لكم

وجاء نص البيان كالتالى:

أصدر المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، بيانا عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" يكذب فيه جماعة الإخوان حول تضخيمه الأعداد البشرية فى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه الثورة انتفض فيها شعب مصر وتناثر كملح الأرض، وكأنه كان يريد ألا يظهر شىء من أرض الوطن إلا وعليه البشر الثائر الرافض لتأميم الوطن لصالح الجماعة.>"دأبت ميليشات الإخوان الإلكترونية على دس تصريحات مفبركة على لسانى أو ترويج أخبار غير صحيحة لإحداث بلبلة، وكانوا قد نسبوا لى منذ أكثر من عام أننى اعترفت بتضخيم مظاهرات 30 يونيو وأنها لم تتجاوز بضعة آلاف، ونفيت فى وقتها هذا التصريح جملة وتفصيلا وعادوا هذه الأيام بترويج ذات التصريح على نطاق أوسع، ويحاولوا أن يسيدوه على كل المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الحديثة..

الغريب أن تتناقله بعض المواقع غير التابعة لهم على أنه تصريح صحيح وجديد جاء على لسانى، وهذا ما دفعنى إلى تكذيبه مرة أخرى وأقول بحسم أننى من قلائل شاهدوا هذه الثورة المجيدة من السماء، وأشهد أن ما عرض حتى الآن لمشاهدها على الرغم من عظمتها لا يرتقى لأن يظهر كل جوانب الصورة، فهناك ملايين المصريين خرجوا فى قرى مصر فى الدلتا والصعيد لم تنشر حتى الآن، ووجدنا مشاهد تدعو للفخر بهذا الشعب العظيم، الذى انتفض عن بكرة أبيه فى كل ركن وفى كل رقعة وفى كل حى وفى كل قرية، متمردا رافضا لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية..

لقد قمنا ومعنا فريق من أحسن المصورين المصريين سواء داخل جهاز الشئون المعنوية أو خارجه بمسح شامل لكامل التراب المصرى، ووجدنا بأم اعيننا وليس بالكاميرات فقط شعب مصر وقد تناثر كملح الأرض وغطى كامل ترابها وكأنه كان يريد ألا يظهر شىء من أرض الوطن إلا وعليه البشر الثائر الرافض لتأميم الوطن لصالح الجماعة، وسوف أنشر بنفسى هذه المشاهد الخالدة لهذا الشعب العظيم من خلال فيلم أقوم بالعمل عليه ليس لإظهار الحقائق لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ولكن لأنها مناط فخرنا لأجيالنا القادمة ومصدر من مصادر الإلهام لهم لتكملة بناء الدولة التى تليق بهم وبنضال شعبهم جيلا بعد جيل..

انتهز هذه الفرصة لأقول للجماعة الإرهابية لقد خاب سعيكم فى تشكيك العالم بثورة شعبنا، وسوف تنهزم كل محاولاتكم الخبيثة التى تحاول أن تنال من عظمة ثورة هذا الشعب، وعاش الشعب السيد فى الوطن ".

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